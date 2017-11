Les Animaux Fantastiques 2 : La description de Dumbledore jeune joué par Jude Law

Alors que le producteur du film Les Animaux Fantastiques 2 promettait que le deuxième volet sera meilleur que le premier, aujourd'hui David Heyman confie de nouveaux détails précieux pour tous les fans de la saga. Dans une nouvelle interview accordée à EW, le producteur exécutif revient sur le choix d'avoir donné le rôle du jeune Albus Dumbledore à Jude Law dans 'Les Animaux Fantastiques: Les crimes de Grindelwald'. En effet, d'après la description que David Heyman fait du personnage de Harry Potter, vous ne serez pas déçus de découvrir cette version jeune de Dumbledore !

"Une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Jude est qu'il remplit de nombreuses qualités que l'on trouve en Dumbledore dans les films Harry Potter. Il a l'autorité, il a ce petit truc qui pétille dans les yeux, il est parfois nerveux. Il a tout ça mais également son énergie et sa réjouissance juvéniles. Il réunit ce pétillement, cette espièglerie, cette autorité, et ce pouvoir, mais en même temps il a une énergie beaucoup plus juvénile dans le film. Vous comprendrez pourquoi il serait votre professeur préféré et serait quelqu'un dont vous penserez qu'il est un sorcier extraordinaire." Ça donne envie de voir Jude Law en Dumbledore ! Patience jusqu'en novembre 2018 pour voir Les Animaux Fantastiques 2 qui se déroulera principalement à Paris...