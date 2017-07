La bonne nouvelle du jour ! Le tournage des Animaux Fantastiques 2 débute ce 3 juillet dans les studios de Leavesden en Angleterre. Le réalisateur David Yates retrouve ainsi toute son équipe menée par le héros Eddie Redmayne aka Newt Scamander (Norbert Dragonneau en VF). Pour fêter ça, les studios Warner ont dévoilé un synopsis sur ce qu'il nous attend dans ses prochaines aventures. Le méchant Gellert Grindelwald (Johnny Depp) va ainsi se faire la malle quelques mois seulement après son arrestation et rassembler les troupes pour s'en prendre à ceux qui n'ont pas de pouvoirs. Son ancien ami Albus Dumbledore (Jude Law dans sa version jeune des Animaux Fantastiques 2) va s'associer à son élève Newt Scamander afin de l'arrêter. Evidemment, le magizoologiste va pouvoir compter sur ses fidèles amis Tina, Queenie et Jacob tandis le danger grandit...

Au casting, on retrouvera Katherine Waterston, Alison Sudol et Dan Fogler dans leurs rôles respectifs ainsi que Zoë Kravitz qu'on a pu apercevoir sur une photo dans les Animaux Fantastiques. On sait aussi que Credence (Ezra Miller) sera de retour. Parmi les petits nouveaux, il y aura Callum Turner qui jouera Theseus le frère de Newt ou encore William Nadylam, Olafur Darri Olafsson, Kevin Guthrie, Ingvar Sigurdsson et Claudia Kim. Et les Animaux Fantastiques dans tout ça ? Mystère ! Il faudra patienter un peu plus avant de connaître davantage de détails. Quand à la sortie du film, elle est prévue pour novembre 2018.