Les Animaux Fantastiques 2 : Et si le trailer confirmait une théorie sur Nagini ?

Le premier trailer tant attendu des Animaux Fantastiques 2 est sorti la semaine dernière et a permis aux Potterheads, comprenez la communauté fan d’Harry Potter, de développer une théorie sur le serpent mythique de Voldemort, Nagini. Le dernier trailer donc pourrait confirmer que Nagini est une Maledictus, c’est-à-dire une sorcière victime d’une malédiction la transformant petit à petit en bête ! Une fois le casting des Animaux Fantastiques 2 dévoilé, nous découvrions une nouvelle actrice, Claudia Kim, dont le rôle serait de jouer une Maledictus. Elle apparait rapidement dans le trailer, donc on n’en sait pas plus, si on la voit sur un toit parisien…

Autre indice, plus fin celui-ci, ça se passe encore une fois dans le trailer. A une minute et 14 secondes, on entrevoit un cirque, dans lequel on aperçoit une affiche à gauche où est marqué : Maledictus. La femme sur cette affiche est entourée d’un immense serpent.

Voilà, on en est là, on savait, du moins on pensait que Voldemort avait une relation étroite avec ce serpent Nagini, les deux se seraient rencontrés lorsque Volde’ était en exil en Albanie. Affaire à suivre !