L'attente se fait longue pour les fans d'Harry Potter, de ce monde magique et fantastique mais aussi des Animaux Fantastiques ! Encore un an avant de découvrir le second volet de la nouvelle saga de J.K. Rowling qui sortira le 14 novembre prochain dans tous les cinémas. Et les Potterheads français risquent d'être heureux puisqu'il se déroulera presque intégralement à Paris ! Intitulé "Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald", ce deuxième film va être, comme le titre l'indique, en grande partie centré sur le personnage de Grindelwald qui a tout d'abord été interprété premièrement par Colin Farrell et le sera désormais par Johnny Depp. On a d'ailleurs hâte de découvrir l'acteur dans ce nouveau rôle diabolique ! Si les références à Harry Potter étaient bien là dans le tout premier film, il est évident qu'elles seront aussi là dans la suite... Mais, et si ce second volet avait un rapport avec Harry Potter et les Reliques de la mort ?

Il y a quelques jours, le titre officiel des Animaux Fantastiques 2 a été dévoilé dans un teaser magique. Une petite vidéo de quelques secondes qui a attisé l'oeil des fans et qui pourrait bien en contenir plus qu'on ne le croit... De nombreux Potterheads ont découvert de petits indices qui laisseraient à penser que ce second volet aurait un lien avec Harry Potter et les Reliques de la mort. Tout d'abord par ce symbole dans la fumée qui ressemble étrangement à celui des reliques mais aussi le "I" de "Crimes" pourrait selon eux être combiné au "G" et "A" de Grindelwald afin de former ce fameux symbole. De plus, dans la logique, nous allons découvrir Albus Dumbledore et Grindelwald dans leur adolescence, ce qui signifie très certainement l'apparition de la fameuse quête des trois reliques. Mais ce n'est pas tout ! Dans le premier film, Grindelwald remet à Credence un collier avec le symbole des Reliques de la mort, ce qui a donc amorcé le lien, mais aussi que cela pourrait peut-être un l'un de ses "crimes", comme l'indique le titre du second volet. Le personnage d'Erza Miller aurait-il lui aussi un lien avec tout ça ? Il faudra malheureusement attendre encore quelques mois avant de le découvrir... Patience !