Les Animaux Fantastiques 2 : Dumbledore dans un duel épique d'après une nouvelle photo

Fans de Harry Potter, réjouissez-vous ! À quelques jours près, dans un an, Les Animaux Fantastiques 2 sera disponible dans les salles de cinéma. Après un premier volet réussi dans lequel les spectateurs découvraient Norbert Dragonneau, on apprenait récemment que la relation entre Dumbledore et Grindelwald sera mise à l'honneur dans le volume 2. Et une nouvelle image-teaser partagée par le compte officiel des Animaux Fantastiques ne fait que confirmer la présence des deux sorciers dans le prochain film... En effet, Albus Dumbledore sera impliqué dans un duel, et celui-ci risque même d'être légendaire !

Wands at the ready. On 11.16.18 the #FantasticBeasts story continues. Check back tomorrow for more #MagicInProgress. #WizardingWednesdays pic.twitter.com/FLxxfXP1Am — Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 15 novembre 2017

"Les baguettes sont prêtes", peut-on lire dans la légende. Les fans auront reconnu la fameuse Baguette de Sureau qui fait partie des trois Reliques de la Mort. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que Dumbledore était de son vivant le détenteur de cette baguette légendaire. Et à qui appartient l'autre baguette ? On devine (et on croise surtout les doigts pour) que Les Animaux Fantastiques mettent en scène le combat épique qui a opposé Dumbledore à Grindelwald en 1945. C'est d'ailleurs lors de ce duel que Dumbledore a récupéré la Baguette de Sureau. L'autre baguette pourrait donc être la sienne avant qu'il récupère celle de Grindelwald. On a hâte de voir Jude Law dans le rôle d'Albus Dumbledore et on retrouvera Johnny Depp en tant que Gellert Grindelwald ! Découvrez quel autre personnage de Harry Potter sera présent dans Les Animaux Fantastiques 2.