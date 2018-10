Les Animaux Fantastiques 2 de retour à Paris le 8 novembre pour l'avant première mondiale ! 

Les fans d'Harry Potter et plus particulièrement des Animaux Fantastiques seront enchantés d'apprendre que l'avant première mondiale se tiendra le 8 novembre prochain et pour l’événement, l'équipe du film à choisi de prendre ses quartiers à Paris. Très bonne nouvelle, donc ! Un choix presque logique lorsqu'on sait que le film se déroule dans l'hexagone et plus précisément, à Paris.

"Paris nous a offert un cadre magnifique pour notre film, si bien que nous sommes enchantés de saluer sa beauté, son cachet et son atmosphère incomparables – tout comme la passion des légendaires des fans français pour le monde des sorciers – en organisant notre avant-première mondiale dans cette ville féerique" confie David Yatesv, le réalisateur.

Mais ce n'est pas tout. Eh oui, pour ajouter à l'ampleur de l’événement, ce dernier sera diffusé dans une vingtaine de salles de cinéma. Les fans qui se comptent par milliers -comme les cadeaux dans la hotte du père noël, auront donc la possibilité de suivre la cérémonie presque comme si ils y étaient. De plus, pour ceux qui n'auront pas la chance de se déplacer au cinéma, sachez qu'un livestream sera également mit en place pour permettre aux fans étrangers d'avoir un œil sur l'avant première.

Les intéressés, trouveront ci dessous la liste des cinémas qui diffuseront l'avant première, le 8 novembre.