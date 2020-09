Les actrices de Friends se réunissent lors d'un sketch hilarant aux Emmy Awards (VIDEO)

"Nous vivons ensemble depuis 1994. Nous sommes colocataires !" affirment les trois actrices de la série mythique lors d'une court passage humoristique durant la cérémonie des Emmy Awards. Nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour une série dramatique, Jennifer Aniston en a profité pour s'incruster quelques minutes au beau milieu de l'émission présentée par le célèbre animateur Jimmy Kimmel. Un passage éclair et assez drôle pour l'actrice américaine qui était accompagnée de ses deux acolytes dans Friends, Courteney Cox et Lisa Kudrow, avec qui elle est également amie dans la vie.

Toutes les trois réunies pour regarder la cérémonie des Emmy Awards ensemble -qui a été réalisée à distance- Rachel, Phoebe et Monica en ont profité pour rappeler indirectement aux millions de fans de la sitcom américaine que leur réunion n'allait plus tarder. Il faut dire qu'après des mois d'attente, il semblerait que le casting de Friends, composé des six comédiens et comédiennes, soit enfin sur le point de tourner leur émission spéciale retrouvailles. Les trois personnages féminins seront ainsi rejoint par Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Le projet, qui devrait être tourné dans les jours à venir, sera disponible d'ici quelques semaines (voire quelques mois) sur la plateforme HBO Max.