Les acteurs de Breaking Bad viennent-ils d'annoncer une réunion imminente ?

Voilà plusieurs années que la célèbre série américaine s'est terminée ! Et si un film avait été annoncé il y a déjà plusieurs mois de cela, aucune nouvelle du tournage n'avait fuitée. C'était sans compter deux des acteurs principaux de Breaking Bad qui ont posté en même temps d'étranges publications sur leur compte Twitter. En effet, Aaron Paul (alias Jesse Pinkman dans la série) et Bryan Cranston (Walter White) se sont amusés à poster exactement la même photo avec une légende identique. Un fait assez énigmatique qui, selon les internautes, est clairement le signal d'une annonce future.

Sur les deux posts, on peut voir un cliché en noir et blanc de deux ânes. Et si on se fie au thème de la série, à savoir la drogue, il semblerait que les deux animaux soient des mules. Un terme qui est également utilisé pour qualifier les gens qui transportent illégalement des substances illicites. En légende, on peut simplement lire "Soon" qui se traduit par "bientôt". Tous ces signaux sembleraient donc bien vouloir dire qu'un film est sur le point de voir le jour. Et sa venue pourrait être beaucoup plus imminente qu'on ne le pense !