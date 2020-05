Les 5 personnages qui quittent Elite, la vraie héroïne de Grey's Anatomy et ce que réserve la suite de la saison 17... Les news série de la semaine !

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Elite ! Alors que Netflix vient de diffuser la troisième saison du programme espagnol, il semblerait que plusieurs acteurs s'apprêtent à quitter le casting. En effet, le compte Twitter de la plateforme américaine vient de publier une vidéo énigmatique dans laquelle on voit cinq personnages faire leurs adieux au lycée de Las Encinas, lieu principal de l'intrigue de la série à succès. Comme le précise la légende de cette publication, ce sont donc Ester Exposito (qui joue Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia), Jorge Lopez (Valerio) et Àlvaro Rico (Polo) qui sont concernés et qui devraient quitter définitivement Elite. Il semblerait, en effet, que ces derniers ne soient plus présents dans la saison 4, qui n'a pas encore été confirmée par Netflix même si les fans ne doutent pas que leur série favorite aura une suite. En hommage aux cinq acteurs espagnols, le géant américain a publié une vidéo émouvante à voir ci-dessous.

Comme son nom l'indique, Grey's Anatomy se concentre non pas sur la vie au Grey Sloan Memorial Hospital mais sur l'histoire de Meredith Grey : pendant 17 saisons, nous avons suivi l'évolution de la carrière de Grey, ses échecs, ses victoires, ses histoires et ses épreuves. Mais visiblement, selon certains fans, elle ne serait pas la véritable héroïne de la série. On s'explique : sur Reddit (encore et toujours Reddit), un fan a comptabilisé tous les épisodes dans lesquels sont apparus les personnages principaux de la série (englobant les spin-offs tels que Private Practice et Station 19). Et non, ce n'est pas Meredith qui arrive en tête du classement.

Ainsi, avec près de 365 apparitions, c'est le personnage de Miranda Bailey qui arrive en tête (comme Meredith, Bailey est présente depuis le tout premier épisode). De son côté, Grey comptabilise 362 apparitions. Et ce n'est pas tout ! Alors que Derek était tout aussi essentiel à la série que Meredith, il est désormais dépassé par des personnages tels que Jackson Avery ou encore Owen - pour rappel, Derek est mort dans la onzième saison du show.

On ne le sait, Grey's Anatomy a été amputé de quatre épisodes en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Il y a peu, la showrunneuse de la série avait annoncé que le Season Finale de Station 19 apporteraient plus de clarté aux téléspectateurs quant à ces épisodes suspendus. Alors que les téléspectateurs se demandent si, oui ou non, l'explosion qui aurait dû toucher la série serait montrée dans les épisodes de la saison 17, Krista Vernoff a quelques précisions : "On a dû couper certaines scènes liées à Grey's Anatomy dans certains épisodes de Station 19, et un peu de dialogues aussi. C'est surtout dans Grey's en automne que ça va se sentir, parce qu'on a construit un finale qu'on n'a pas pu filmer", explique t-elle ainsi à E!Online.