Les 5 métiers qui font le plus l'amour, une suite pour The Mask et Stranger Things... le top Insolite de la semaine !

En effet, une étude affirme que certains métiers font plus l'amour que d'autres. C'est une entreprise britannique, qui, après avoir interrogé 2000 hommes et femmes, a déterminé la relation entre les emplois et le nombre de rapports sexuels par mois. Et les grands gagnants sont les Agriculteurs (31% affirment le faire tous les jours), les Architectes (21%), les Coiffeurs (17%) suivis des Publicitaires et des Professeurs/Avocats. A noter également que 67% des agriculteurs affirment que toutes leurs relations sexuelles sont incroyables !

Dans la série Stranger Things, le personnage d'Eleven alias Millie Bobby Brown est devenue allergique à quelque chose à cause de la série… Véritable phénomène de société, le programme diffusé sur Netflix a fait de ses acteurs principaux de véritables stars à travers le monde. Alors que la saison 3 est disponible depuis quelques mois, on vient tout juste d'apprendre que le tournage de la série américaine avait causé quelques lacunes chez certaines comédiens.

Voilà une rumeur à laquelle on ne s'attendait pas ! Il y a quelques jours, plusieurs médias américains ont balancé des informations selon lesquelles les studios Warners Bros et New Line étaient en train de réfléchir à une suite du célèbre film The Mask. Même si, pour l'instant, ces informations ne sont qu'au stade de la rumeur, le réalisateur du premier volet Mike Richardson s'était récemment confié aux médias sur un possible The Mask 2. Bien évidemment, Jim Carrey serait de la partie.