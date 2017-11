Les 12 Coups de Camille : Venez défier Christian Quesada, le roi des jeux télé !

Mercredi, un grand champion débarque dans le Virgin Tonic ! Christian, le champion incontesté des 12 coups de midi rend visite à Camille Combal pour l’émission à ne surtout pas rater, Les 12 Coups de Camille ! Il vient remettre son titre en jeu, sur Virgin Radio et vous met au défi de le battre ! Il a été invaincu pendant 193 face à face, il ne laisse aucune chance à ses adversaires et vous aurez 2 heures pour le battre et lui piquer sa couronne ! Êtes-vous à la hauteur ?

Mercredi vous allez pouvoir défier Christian Quesada, le grand champion ! Allez vous gagner la cagnotte...? #Les12CoupsDeCamille pic.twitter.com/kgCHDRejW9 — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) November 27, 2017

