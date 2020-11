Les 1000 chansons préférées des français, Julien Doré récolte un demi-million d'euros et les nommés (et oubliés) des Grammy Awards... Toutes les news musique !

Il y a quelques semaines, on vous partageait le dernier projet de Julien Doré : une tombola ! En effet, très touché par les dégâts causés suite à la tempête Alex, survenue début octobre dans les Alpes-Maritimes, le chanteur révélé par la Nouvelle Star avait décidé de s'engager en organisant une importante levée de fonds. Aidé par ses amis du show business, l'interprète de Coco câline n'avait pas hésité à leur demander des lots intéressants afin d'attirer un maximum de participants. Ces fameux objets sont donc à gagner via un système de loterie pour lequel vous pouvez toujours acheter des billets. Et ce jusqu'au 16 décembre prochain. Et à en croire la dernière publication Instagram du chanteur, vous êtes déjà très nombreux à avoir tenté votre chance...

"570 000€ récoltés ce soir ✊???? MERCI tellement pour les habitants des vallées ???? On lâche rien jusqu’au 16 décembre sur Karmadon.org. On n'oublie pas & les promesses faites se doivent d’être tenues !" écrit Julien Doré à propos de cet engagement qui semble déplacer les foules. Il faut dire qu'avec des lots exceptionnels tels que la veste, la moto et le casque issus du clip de la chanson Le Lac, les manuscrits de Petite Marie et Je l'aime à mourir, écrit de la main de Francis Cabrel, le clavier midi d'Angèle, la guitare de Nicola Sirkis ou celle de Louane, une paire de chaussures d'Isabelle Adjani ou encore le violon de Jean-Jacques Goldman, il y a de quoi devenir fou ! Des objets exceptionnels qui ont déjà permis de récolter plus d'un demi-million d'euros et qui pourraient permettre à cette tombola de battre tous les records d'ici à la fin de l'événement. Du moins, c'est ce que l'on espère !

Si vous voulez participer à la tombola Karmadon, au profit du Secours Populaire qui vient en aide aux sinistrés de la tempête Alex, il vous suffit de vous rendre sur ce site et d'acheter les fameux tickets qui pourraient vous permettre de repartir avec l'un des vingt lots proposés lors de cet événement. Ne tardez pas trop, vous avez jusqu'au 16 décembre !

Ces derniers mois, Clara Luciani s'était faite plutôt discrète sur la scène musicale ! Apparue sur le dernier album de Julien Doré, Aimée, avec lequel elle entonne un duo, la chanteuse avait également annoncé une grande tournée pour le printemps prochain. Forte du succès de Sainte-Victoire, son opus certifié disque de platine, l'artiste originaire du sud de la France espérait défendre ses titres aux quatre coins de l'Hexagone. Malheureusement, c'était sans compter la crise sanitaire qui aura finalement eu raison de son projet. Cette dernière a donc annoncé, directement depuis ses réseaux sociaux, que l'intégralité des dates de sa tournée seraient repoussées à l'automne 2021. Un léger contre-temps que l'interprète de La grenade semble prendre avec le sourire… Voyez plutôt !

"Comme vous pouviez l’imaginer nous allons devoir reporter les dates de la tournée de ce printemps, la situation n’étant pas encore propice à faire de vrais concerts. Mais ce n’est que partie remise et je compte sur vous pour nous rejoindre sur la route à partir de l’automne 2021 et danser tous les soirs !" écrit Clara Luciani en légende d'un cliché sur lequel on peut découvrir toutes les nouvelles dates de sa tournée. Ainsi, alors que ses performances devaient avoir lieu en mars et avril prochain, il faudra patienter jusqu'à octobre et novembre de la même année. On la retrouvera notamment à Marseille, Lyon, Paris, Bruxelles ou encore au Luxembourg. L'artiste privilégie ainsi la sécurité pour ses fans qu'elle espère pouvoir retrouver et "faire danser" dans les meilleures conditions possibles dès la fin de l'année prochaine. Et c'est tout à son honneur !

Il y a quelques mois, alors que le monde entamait tout juste une période de confinement encore indéfinie, The Weeknd décidait de dévoiler After Hours, son tout nouvel album. Porté par des tubes comme Heartless, Blinding Lights et, plus récemment, In your Eyes, l'opus demeure jusqu'à présent l'un des plus gros succès de l'année. Acclamé par le grand public et salué par les critiques, le chanteur canadien a donc fait un retour plus que réussi sur le devant de la scène cette année. Et alors qu'il aurait dû se produire aux quatre coins du globe dans le cadre de son After Hours Tour, la crise sanitaire en a décidé autrement. Un léger contre-temps qui ne l'a pas empêché d'annoncer, il y a quelques semaines, sa participation à la célébrissime mi-temps du Super Bowl 2021. Seulement voilà, il semblerait que le show lui ai coûté ses nominations à la prochaine cérémonie des Grammy Awards.

"Les Grammys sont corrompus. Vous me devez, ainsi qu'à mes fans et à l'industrie, la transparence…" s'est exclamé The Weeknd lorsqu'il a appris qu'il n'était pas nommé dans la moindre catégorie de la cérémonie. Choqués par une telle absence, les internautes et les médias n'ont pas attendu longtemps avant de demander des explications. Pour certains, dont TMZ, les raisons ne font aucun doute. En effet, à en croire les propos du média, The Weeknd aurait été rayé des Grammy Awards car il aurait préféré faire une performance lors du Superbowl, qui se déroule à une semaine d'intervalle. Un ultimatum imposé par les organisateurs de la cérémonie musicale auquel il aurait donc décidé de ne pas céder. "Malheureusement, chaque année, il y a moins de nominations que de nombre d'artistes méritants. Mais en tant que seul prix musical voté par les pairs, nous continuerons à reconnaître et à célébrer l'excellence en musique tout en mettant en lumière les nombreux artistes étonnants qui composent notre communauté mondiale." a répondu Harvey Mason Jr, le président de la Recording Academy, face aux accusations du chanteur.

Alors qu'un vent de contestation se fait peu à peu entendre face à cette absence du chanteur durant la cérémonie des Grammy Awards, il se pourrait bien que les organisateurs fassent marche arrière. Néanmoins, The Weeknd sera bien présent lors du Halftime show pour offrir ce qui s'annonce déjà comme l'une des performances les plus marquantes de cet événement retransmis dans le monde entier.

C'est probablement l'un des livres que tous les aficionados de musique devront avoir dans leur bibliothèque : l'auteur Thomas Pawlowski a publié un livre listant les 1000 chansons favorites des français. Au programme, les plus grands classiques de la chanson française (comme Edith Piaf ou encore Jacques Brel, par exemple) mais aussi des artistes plus contemporains et intemporels. D'Indochine à Mylène Farmer en passant par Stromae et Céline Dion, voici les chansons les plus plébiscitées par les français.

#5. Jacques Brel - "Ne me quitte pas" (1959)

#4. Indochine - "J'ai demandé à la lune" (2002)

#3. Michel Sardou - "Les lacs du connemara" (1981)

#2. Barbara - "L'aigle noir" (1970)

#1. Renaud - "Mistral Gagnant" (1985)

« Chaque chanson qui se trouve dans ce livre a une histoire particulière avec les Français (...) Il y a des chansons qui ont marqué les esprits comme "Manhattan Kaboul", qui se retrouve assez haut dans le classement et correspond aux événements du 11-Septembre. On sait tous où on était à ce moment-là. Il y a ces chansons qui ont marqué les esprits par ce côté sociétal et il y aussi les chansons festives où on se retrouve », a ainsi confié l'auteur à nos confrères d'Europe 1.

L'idée ici n'est pas uniquement de classer les titres selon les préférences des sondés. En fait, il est surtout question de se retourner sur l'histoire de la musique populaire française - tout en se rappelant de bons souvenirs. A quelques semaines des Fêtes, ce livre est probablement l'une des meilleures idées cadeaux que vous trouverez !