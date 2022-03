Les 10 ans de l'Electro Virgin Radio : Remportez vos pass pour voir Kavinsky, Kungs et The Avener au Touquet Music Beach Festival !

La cinquième édition du Touquet Music Beach Festival aura lieu les 26 et 27 août 2022 au Touquet-Paris-Plage, à L’Orangerie de la Baie ! Un nouveau lieu que l’on espère dores et déjà pouvoir adopter pour longtemps, avec une vue magnifique sur la mer et la baie de Canche. Côté musique, la programmation de cet exceptionnel cru 2022 est électrisante, élégante, et même, affolante ! Un b2b légendaire, des icônes et des challengers, des précurseurs, des audacieux, des visionnaires, bref, des artistes qui imposent tous le respect !

Au programme donc, des artistes tels que Kungs, Kavinsky, L'Impératrice, Breakbot & Irfane, Busy P, Martin Solveig, Justice, The Avener, b2b, Cerrone, Marc Rebillet, Parcels et Myd.

La bonne nouvelle, c'est que Virgin Radio vous offre vos pass ! A l'antenne, tentez de remporter vos pass pour assister au Touquet Music Beach Festival ! A l'entente du signal envoyez VIRGIN RADIO au 7 12 13 (3x0,75cts + Prix du SMS).

Sur VirginRadio.fr, répondez à la question du formulaire (sans oublier de mentionner vos coordonnées). N'oubliez pas de lire le règlement !