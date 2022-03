Les 10 ans de l'Electro Virgin Radio : Feder, focus sur l'artiste en 5 morceaux marquants

Il y a de ces artistes qui marquent. Feder est de loin l'un des plus emblématiques de la scène électro française : venu de Nice, le jeune artiste a su se faire une place dans le paysage électro (en France mais aussi à l'international) et, sans grande surprise, il s'est imposé comme un DJ incontournable. De Blind à Call Me Papi en passant par Lordly, retour sur la carrière de Feder en cinq morceaux.

Goodbye

En 2015, Feder publie Goodbye ft. Lyse. Il ne faudra pas longtemps au morceau pour se hisser en tête des classement : Goodbye sera numéro un des ventes en France durant 6 semaines, du 8 au 24 juillet 2015.

Blind

En 2016, Feder signait LE tube de l'été avec Blind. Sans surprise, le morceau se hissera (aussi) en tête des classements, battant des records de vues sur Youtube.

Lordly

En pleine ascension, Feder enchaîne les succès. Viendra ensuite Lordly, morceau qui sera notamment l’hymne officiel du championnat du monde de handball. Bien que sorti en 2016, le morceau est pourtant légèrement plus vieux : sorti (à l'origine) en 2014, il sera par la suite retravaillé en studio pour devenir le hit que l'on connaît. Pour cet hymne, Feder unira ses forces à celles de Alex Aiono, un jeune Youtubeur américain.

Call Me Papi ft. Ofenbach

Quand Ofenbach et Feder se retrouvent en studio, c'est pour le meilleur. En 2021, Feder et Ofenbach nous offrent Call Me Papi - qui, inévitablement, deviendra le tube de l'été. Le duo et le DJ (qui évoluent au sein de la même équipe) se connaissaient depuis longtemps alors, pourquoi ne pas faire de la musique ensemble ? Si les fans d'électro en rêvaient -peut-être- les trois artistes l'ont fait.

Strangers

Feder commence bien l'année avec Strangers : après de longs mois d'hiver, après de longues semaines passées loin des dance-floors, Feder signe ici LE morceau qui donnera envie de danser et de se déchaîner. Strangers est de retour (pour le meilleur) et nous offre un hit dont lui seul à le secret.

Depuis de longues années, Feder nourrit activement la scène électro de Virgin Radio. Et, quelque chose nous dit que ce n'est pas fini...