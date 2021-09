Leonie : Leur premier album Odéon Sunset débarque le 10 septembre prochain !

Alors qu'ils terminent à peine une grande tournée estivale, les trois membres de Leonie feront une arrivée remarquée dans les bacs le 10 septembre prochain. Un album intitulé Odéon Sunset et sur lequel on retrouvera certains titres phares du groupe comme Ici et Maintenant ou Comme ça. Fruit d'une expérience de dix ans, cet opus devrait rester fidèle à ce qui a construit le trio à savoir une bande-originale de vacances iodées. Le tout proposé par trois jeunes garçons originaires des Sables d'Olonne qui sont devenus de vrais citadins qui se racontent au gré de leurs expériences avec détermination. "A cœur ouvert, Leonie raconte le tourbillon des sentiments d'une génération avide de liberté et d'émotions fortes" peut-on lire dans un communiqué officiel.

Alors qu'ils continuent de rouler aux quatre coins de la France, les trois membres du groupe s'étaient exprimés sur Instagram à propos de la sortie de ce tout premier opus : "Et voilà la bonne nouvelle !! Notre premier album « Odéon sunset » (le premier vrai) sortira le 10 septembre prochain sur le label @rcarecordsfr !! On est tellement heureux après cette période compliquée… on espère sincèrement que vous serez là au rendez vous, de ceux qui nous connaissent depuis le début à ceux qui viennent d’arriver dans l’aventure !!! On a tout donné sur chacun des titres, retravaillé, arrangé et modifié jusqu’au dernier moment en essayant de toujours garder la magie et l’émotion des premières prises. Vous avez hâte de l’entendre ?" Des paroles qui devraient attiser l'intérêt des fans et, pourquoi pas, en séduire de nouveaux !