Léonie : Plage en version acoustique, le clip (VIDEO)

Difficile d'avoir échappé au phénomène Léonie cette année : Le trio qui nous vient tout droit de Vendée a explosé les charts avec Voulez-Vous (et d'ailleurs, vous pouvez revivre leurs premiers pas avec Virgin Radio). La bonne nouvelle, c'est qu'un nouvel album sera publié en 2020. Pour patienter, rien de tel qu'une petite vidéo de Plage en version acoustique. Attention, frissons garantis !

Ambiance intimiste et tamisée, Léonie nous offre une vidéo parfaite (signée Julien Sultan et Didier Burnichon) pour accompagner cette version acoustique - portée par les cuivres. Côté commentaires, les fans adhèrent totalement... et nous aussi !