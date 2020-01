Léonie dévoile le clip de Plage (VIDEO)

Après le succès incontestable de Voulez-Vous, Léonie nous revient avec un nouveau single, intitulé Plage. Et si vous suivez le groupe, le titre ne vous est pas étranger : le trio en a dévoilé une version acoustique il y a quelques semaines. Et la bonne nouvelle pour les fans, c'est que le clip officiel vient d'être dévoilé !

Dans un couple, la passion finit toujours par s'effriter - et le quotidien n'y est pas étranger. Mais alors, que faire pour raviver l'étincelle ? Léonie a la solution : une virée à la plage, loin de Paris et de ses tracas. Alors pour lutter contre la grisaille de l'hiver (et le flot de mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus) on vous conseille de regarder ce clip en boucle : on vous le promet, c'est un petit rayon de soleil !