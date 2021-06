Leonie dévoile le clip de Ici et maintenant et annonce une grande tournée pour cet été !

Il y a quelques jours, Leonie était en concert sur France 2 lors de la Fête de la Musique pour interpréter leur morceau Comme ça. Toujours très enjoués, Fred, Marc et Alban ont littéralement soulevé la foule. Rien d'étonnant vous me direz vu leur énergie communicatrice. Alors que leur nouvel album, Odeon Sunset, devrait sortir le 10 septembre prochain, le groupe originaire des Sables-d'Olonne en a profité pour dévoiler le clip de Ici et maintenant, leur tout nouveau morceau. Un concentré de bonne humeur et fête qui sent bon l'été et qui devrait donner un petit avant-goût de ce qui attend leur public lors d'une grande tournée annoncée il y a quelques jours. "Vous avez kiffé ?? Pour une chanson qui parle de team c’était important de faire ça en famille donc merci à tous les potes des sables qui sont toujours chauds de venir faire les cons sur nos tournage ( encore plus si y’a une bière ou deux qui traîne ) et au frérot @hugochesnel pour avoir mis cette soirée de malade en image" ont écrit sur Facebook les membres du groupe à propos de leur dernier projet.

Alors qu'ils viennent tout juste d'entamer une immense tournée d'été, Leonie avait annoncé être très impatient de retrouver ses fans sur scène. "Hello les amigos ! Voilà les dates de notre tournée des plages et festivals 2021 ! En espérant que vous serez nombreux à y traîner vos claquettes.." pouvait-on lire sur leurs réseaux sociaux. Plus d'une trentaine de dates dont des prestations à Biscarosse, aux Sables-d'Olonne, à Montauban, à Aubagne ou encore au Festival Poupet. Bref, Leonie est toujours aussi excité à l'idée de partir à la rencontre de son public et on peut dire que le sentiment est réciproque !