LÉON : I Believe in Us dans les Coups de Cœur de la rédac’

C'est votre nouveau rendez-vous Virgin Radio. Tous les lundis, la rédac' vous propose de découvrir ses coups de coeur du moment avant même de pouvoir les entendre sur les ondes radio. Après "Hard To Be Myself" de Fickle Friends la semaine dernière, aujourd'hui toute notre attention se porte sur LÉON. Vous ne connaissez pas encore cette jeune pop star originaire de Stockholm ? Pourtant Lotta Lindgren (de son vrai nom) a déjà tout pour vous séduire avec sa pop teintée de soul venue de Scandinavie. LÉON c'est avant tout une voix incroyable qui rappelle Adele, Amy Winehouse ou Etta James qu'on retrouve parmi ses influences. Son nouveau single "I Believe in Us", comme tous les précédents, est magnifique et ça s'écoute tout de suite ici.

Révélée par le single "Tired of Talking" en 2015, LÉON n'a cessé de nous offrir des joyaux pop avec la sortie de ses deux premiers eps Treasure et For You. En octobre 2017, la chanteuse suédoise a fait son grand retour avec un troisième ep (Surround Me) qui frôle encore la perfection sur lequel on retrouve le magnifique "I Believe in Us". Difficile de résister aux charmes de LÉON dès les premières secondes de cette déclaration d'amour. Chez Virgin Radio, on n'envisage définitivement l'avenir de la musique sans LÉON qui, on l'espère, aura son heure de gloire à la sortie d'un premier album très attendu.