Lenny Kravitz, Dua Lipa, les sorties de la semaine !

Ce 7 septembre marque la sortie du nouvel album de Lenny Kravitz, Raise Vibration. L'artiste est de retour avec un opus qui sème l'amour certes mais qui inévitabement, est teinté de révolte. Pour le porter, il a opté pour des singles comme Low - efficace, rock et qui flirtent légèrement avec le funk. C'est rythmé, énergique... bref, du Kravitz tout craché.

De son côté, Dua Lipa prépare activement la sortie de la réédition de son premier album. Pas plus tard qu'hier, elle dévoilait Electricity (ft. Silk City). Aujourd'hui, les fans peuvent d'ores et déjà découvrir Want To. Enfin, Lukas Graham est de retour avec Love Someone, un nouveau single poignant, qui on vous le promet, vous donnera envie de tomber amoureux !