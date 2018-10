Lenny Kravitz dévoile la vidéo studio de Low...

Lenny Kravitz est de retour avec Raise Vibration, son onzième album -sorti en septembre dernier, et dévoile la vidéo studio de son morceau Low. Qu'on soit fan ou non du chanteur, force est d'admettre qu'il a un groove de folie. Eh oui, Lenny Kravitz ne cesse d'étonner et d'évoluer dans sa musique. Avec Low, l'interprète de American Woman nous propose une composition introspective et funky. Pour mettre à l'honneur ce titre, il n'a pas hésité à nous faire découvrir son processus créatif lors des sessions d'enregistrements. On vous découvrir la vidéo ci-dessous.

Celui qui jongle avec les genres prouve une fois de plus qu'il est un maire incontesté dans l'exercice. En associant la funk, le rock, le blues et la soul, Raise Vibration semble bien conserver l'esprit rebelle qui caractérise et colle à la peau de Lenny Kravitz. Et pour ceux qui aimeraient constater toute sa grandeur sur scène, sachez qu'il sera de passage à Paris le 5 juin 2019, à l'AccorHotel Arena.