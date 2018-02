LeMarquis : Up All Night, votre son #VirginFriday

En janvier, la rédaction de VirginRadio.fr vous proposait de découvrir le clip de Up All Night, une chanson signée LeMarquis. Chez Virgin Radio on kiffe tellement le titre qu'on a carrément décidé de le mettre à l'honneur du #VirginFriday de cette semaine. Tous les auditeurs de Virgin Radio vont pouvoir découvrir ce joli morceau pêchu qui sera diffusé toute la journée, ce vendredi 9 février, sur l'antenne de Virgin Radio. De quoi finir la semaine sur des bon beats et dans la bonne humeur !

Pour rappel LeMarquis est une signature du label Club Riviera. L'artiste auteur compositeur interprète est bien plus qu'un simple DJ. En début d'année il dévoilait Signs, un EP où il convoque électro, pop, R&B et Future Beats. On espère que ce Up All Night vous donnera envie de découvrir plus en profondeur l'univers de l'artiste et on est prêt à parier que celui ci fera beaucoup parler de lui en 2018...