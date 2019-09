Leighton Meester (Gossip Girl) et Adam Brody (Newport Beach) réunis à l'écran

Nous appelons à la barre tous les fans de Gossip Girl et de Newport Beach ! Deux séries pour adolescents qui ont carrément marqué notre jeunesse et qui, s'il elles n'ont aucun lien entre elles, demeurent pourtant encore très liées. En effet, deux personnages phares de ces programmes vivent depuis quelques années une histoire d'amour digne des plus beaux romans. En effet, Leighton Meester (alias Blair Waldorf dans Gossip Girl) et Adam Brody (Seth Cohen dans Newport Beach) sont mariés et parents d'une petite fille prénommée Arlo Day.

C'est sur le tournage de The Oranges en 2013 que les deux tourtereaux se sont rencontrés... avant de ne plus jamais se quitter. Alors qu'ils n'avaient plus jamais rejoué ensemble, Adam a récemment rejoint son épouse sur le tournage de la série Single Parents. Un programme diffusé sur ABC dans lequel Leighton joue Angie d'Amato, une mère célibataire. Et la saison 2 de Single Parents va marquer un nouveau tournant à la série puisque Adam Brody, le véritable mari de Leighton Meester vient de rejoindre le casting afin d'interpréter ex-petit ami d'Angie, Derek. Un plaisir de retrouver ces deux-là à l'écran !