Legacies : 3 bonnes raisons de regarder la série ! 

Legacies, la nouvelle série signée Julie Plec va bientôt débarquer sur nos écrans et le moins qu'on puisse dire c'est que la bande annonce officielle donne plutôt envie. Fans de The Vampire Diaries et The Originals -voire même d'Harry Potter, vous trouverez tous les ingrédients nécessaires à une bonne série. Le spin-off de la saga des frères Salvatore devrait donc satisfaire les aficionados de l'univers Plec. Prévue pour le 25 octobre, on vous propose 3 bonnes raisons de mettre Legacies sur votre liste des séries à regarder.

Même les plus rationnels succomberont à Legacies. Successeur de The Vampire Diaries et The Originals, la série à de quoi attirer les amateurs de fantastiques. Loups-garous, hybrides, vampires et sorcières... c'est un peu le combo idéal pour une série teenage, à succès. Et même Legacies suivra une bande d'adolescents en , elle n'en sera pas moins adulte et sombre. L'univers Bit-Lit est en vogue depuis quelques années et même si de nombreuses séries traitent ou ont traité ce sujet, ce n'est pas pour autant qu'on raillera le dernier bébé de Julie Plec de notre liste des séries à regarder !

Quand l'annonce du spin-off est tombée, on doit avouer qu'on a eu un peu peur... Eh oui, habitués et attachés à nos personnages favoris qu'on a suivi sur deux séries distinctes, on s'est dit que Legacies nous priverait d'en revoir quelques uns. Eh bien, non ! On retrouvera Zack Roenig aka Matt -qui on espère aura plus de chance, Steven R.Queen aka Jeremy et bien entendu Matthew Davis aka Alaric. Une belle brochette pour le moment à laquelle s'ajoutera Joseph Morgan et Candice King pour des apparitions ponctuelles. Ah Klaroline... En dehors de cela, nos jeunes apprenties sorciers, loups-garous et vampires seront campés par de jeunes acteurs plutôt prometteurs. Dans le rôle principal -celui de Hope, Danielle Rose Russell déjà apparue dans The Originals, dans les rôles de Josie et Lizzie, Kaylee Bryant et Jenny Boyd. Deux actrices encore peu connues mais qui prouveront leur talent, sans aucun doute. Enfin bon, dans l'ensemble on est plutôt gâtés !

Legacies suivra Hope Mikaelson, fille de Klaus -vampire originel, et Hayley -hybride, dont la particularité s'axe sur le fait qu'elle soit à la fois loup-garou, vampire et sorcière. En somme, elle constitue une nouvelle espère d'hybride ultra puissante. Intégrée dans l'école de magie d'Alaric, elle apprendra en compagnie de ses camarades Josie, Lizzie, Landon etc à maîtriser ses pouvoirs. Dit comme ça, l'intrigue à l'air tout à fait banale mais lorsqu'on regarde The Vampire Diaries et The Originals on ne doute pas des rebondissements que le spin-off nous réserve.