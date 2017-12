Léa Paci : Pour Aller Où, un nouveau clip dévoilé

Les chanteuses françaises ont des envies d'ailleurs et d'escapades ensoleillées ces dernières semaines, et comme on les comprend ! Après la virée d'Eugénie sur Vents Contraires, c'est au tour de Léa Paci de prendre le large. La chanteuse dévoile un nouveau clip pour son single Pour Aller Où. La chanson avait déjà été illustrée il y a un an par un clip en noir & blanc tourné dans un parc parisien, mais après le joli succès de la vidéo pop et pétillante d'Adolescente Pirate (près de 3 millions de vues sur YouTube), on comprend l'envie de l'artiste de proposer un clip plus élaboré pour sa première chanson.

Léa Paci dévoilait au début de l'été, Chapitre 1, un premier album pop naviguant entre joie et mélancolie. Après avoir assuré les premières parties de Christophe Maé et Claudio Capéo, la chanteuse entame une mini tournée dès le mois de décembre. De passage à Lille, Lyon, Nantes et Besançon, elle sera également sur la scène du Café de la Danse (Paris) le 16 mars. On a hâte de la découvrir sur scène avec ses jolies ritournelles !