Léa Paci et Tigarah unissent leurs forces sur J'temmène au vent

Quand Léa Paci et Tigarah s'emparent du cultissime J'temmène au Vent (signé Louise Attaque), le résultat est détonnant.

En 2017, Léa Paci se faisait une jolie place dans la paysage musical français avec des titres tels que Adolescente Pirate. Quelques années plus tard, elle s'affirme avec On Prend des Notes et prend même le temps de collaborer avec Diva Faune. Et justement, lorsqu'il s'agit de collaborer, la jeune artiste ne fait pas les choses à moitié : la voici de retour avec une reprise audacieuse et réussie de J'temmène au Vent (morceau signé Louise Attaque). Petit bonus, la jeune femme unit ses forces à celle de l'excellente Tigarah (DJ d'origine Japonaise) pour lui offrir une toute nouvelle dimension. Voyez plutôt :

Notez que ce morceau compose une série d' «inoubliables de la chanson française», projet de Tigarah - à paraître courant 2021. Les deux artistes nous offrent ici une toute nouvelle version de ce morceau culte, nous permettant ainsi de le redécouvrir à travers un regard neuf.