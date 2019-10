Léa Paci en duo avec James Blunt sur le titre Cold (AUDIO)

Le 25 octobre prochain, James Blunt dévoilera ce qui sera son 6ème album studio intitulé Once Upon A Mind. Deux ans après The Afterlove, le chanteur britannique revient avec des morceaux "touchants et sincères" qui ne sont pas sans rappeler ceux de cet album mythique. En pleine promotion de son prochain opus, l'interprète de You're Beautiful s'associe à une chanteuse francophone pour l'accompagner sur Cold, l'un de ses nouveaux morceaux. Un morceau chanté dans les deux langues par le célèbre artiste britannique et la jeune femme de 23 ans qui trace peu à peu son chemin grâce à des titres comme Get Up (avec Diva Faune) ou Pour Aller où. Et en attendant la sortie des 11 titres complets de l'album de Blunt, voici le clip audio de son duo avec Léa Paci, un succès assuré !