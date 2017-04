Lea Paci : Adolescente Pirate, son nouveau clip dévoilé

Lea Paci c'est un nouveau nom de la scène musicale française, et un nom auquel Virgin Radio croit très fort. La jeune femme a participé à plusieurs showcases Virgin Radio et il y a quelques semaines on la mettait à l'honneur du Lab Virgin Radio pour que vous fassiez plus amplement connaissance avec son univers original. Avec son joli grain de voix, à seulement 20 ans, Lea Paci raconte déjà ses états d'âme et sa vie sur fond de pop matinée d'électro. Son premier single Pour aller où, est sorti en décembre dernier et son clip cumule déjà près d'un million de vues sur YouTube. Quatre mois plus tard, Lea Paci dévoile un nouveau clip pour accompagner sa chanson Adolescente Pirate.

Oublié le noir et blanc nostalgique de Pour aller où, avec Adolescente Pirate Lea Paci multiplie les couleurs et s'empare d'une guitare pour un clip très hypnotique. Le premier album de l'artiste devrait sortir dans le courant de cette année 2017. L'élégante Lea Paci promet de se dévoiler à travers des chansons toujours plus à fleur de peau. Affaire à suivre de près avec Virgin Radio !