Léa Paci : Adolescente Pirate en live dans Cauet S'Lâche

On peut d'ores et déjà la féliciter pour avoir gardé son sérieux (ou presque) ! Ce mardi 26 septembre, Cauet recevait une nouvelle salve d'invités exceptionnels dont Julien Doré qui a chanté ses tubes et Gainsbourg, Pascal Obispo, la troupe de 'Jésus', Tony Saint Laurent, Rachid Badouri et Léa Paci. Pour cette émission spéciale en direct avec un public et des invités, l'animateur a été incontrôlable ! Notamment vers la fin de l'émission quand la jeune Léa Paci - dont Virgin Radio vous a déjà dit tout le bien qu'on pensait de son premier album Chapitre I - venait défendre son dernier single "Adolescente pirate" en live. Tout ne s'est pas passé comme prévu, regardez par vous-mêmes !

Cauet S'Lâche, c'est donc la première émission où les gens mangent des kebabs pendant qu'une artiste chante ! Eh oui, c'est ce qui est arrivé à Léa Paci qui a repris tant bien que mal son titre "Adolescente pirate" pendant que Cauet, son équipe et tout le public dégustaient des kebabs fraîchement apportés par le Chef du coin. Un des moments les plus drôles de l'émission spéciale du 26 septembre ! En parlant de Léa Paci, ne la manquez surtout pas demain soir à la Maison Sage pour son premier concert parisien !