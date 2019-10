Léa Paci : A nos folies, découvrez le clip !

A 23 ans, Léa Paci peut se vanter d'avoir déjà réalisé un joli parcours : celle qui a collaboré avec Diva Faune sur Get Up a déjà un album à son actif (Chapitre 1, sorti en 2017). La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'apprête à faire son grand retour dans les charts avec un nouvel opus - prévu pour 2020. Déjà porté par le single On Prend des Notes, ce nouveau chapitre s'annonce plus ambitieux que le précédent. Pourquoi ? Parce que Léa Paci semble vouloir explorer d'autres thèmes.

Au début du mois, la chanteuse a dévoilé le clip de A Nos Folies. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette vidéo nous emmène dans un univers totalement différent de ceux explorés précédemment. Oubliez les néons de Get Up ou encore le road trip de On Prend des Notes : Léa Paci nous emmène cette fois en pleine nature pour une vidéo artistiques et originale.

Patience, l'album ne devrait plus tarder !