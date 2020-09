Le WarmUp de Robin : Une résidente d'un Ehpad assiste au mariage de sa petite fille depuis sa fenêtre

En raison des mesures sanitaires prises pour prévenir la propagation du virus, nombreuses les personnes âgées se voient souvent privées de leurs proches. En Indre et Loire, une résidente s'est vue privée du mariage de sa petite fille... mais c'était sans compter sur le personnel soignant qui s'est débrouillé pour organiser la cérémonie juste sous ses fenêtres. "Le personnel avait même confectionné une banderole sur laquelle les prénoms des fiancés avaient été inscrits. Le quotidien régional rapporte également que la pensionnaire et les soignants ont été ovationnés par les mariés et leurs invités depuis le parvis de l’église, à l’issue de la cérémonie" , relate Ouest France.

En raison du Covid, cette résidente d'une Ehpad de #ChâteauLaVallière ne pouvait assister au mariage ???? de sa petite-filleLe personnel soignant a eu une idée ????⬇️⬇️ https://t.co/ubP4MezgMO pic.twitter.com/bx0oVqswb2 — NR Tours (@NR_Tours) September 28, 2020

L'Ehpad se trouvant juste en face de l'église, la grand-mère pu voir la mariée arriver dans sa tenue. Un joli geste en cette période bien morose.