Le Warm Up ElectroShock : L’émission 100% #ElectroShock

C’est une date qui est notée depuis fort longtemps dans vos agendas, celle du 7 avril, la 9ème édition d’ElectroShock, la plus grande tournée électro de France, pose ses bagages au Zénith de Nantes avec Kungs, Feder, Lost Frequencies, Ofenbach, Mome, Julian Perretta, Synapson, Petit Biscuit, Richard Orlinksi et Petit Biscuit ! Virgin Radio est très fière de vous présenter, pour fêter cette 9ème édition, son émission 100% ElectroShock : Le Warm Up ElectroShock ! Juste avant le début de la soirée, branchez-vous sur le Facebook de Virgin Radio et découvrez une émission de ouf ! De la GuestRoom Virgin Radio, des interviews, des coulisses, le tout diffusé en Facebook Live, bref, rien de mieux pour se préparer à vivre une soirée mémorable en compagnie de tous vos artistes Virgin Radio !

Les amis on se donne rendez-vous sur les coups de 18H30 pour suivre en direct Le Warm Up ElectroShock en Facebook Live sur la page Virgin Radio Officiel ! Et bien entendu, coup d’envoi de la soirée ElectroShock à 19H ! Vous pouvez déjà réagir avec le #ElectroShock.