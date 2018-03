Le Warm Up du Virgin Tonic : Un train retardé à cause... d'un «oubli du passage à l’heure d’été» !

Avant samedi, tout le monde nous a rappelé qu'il ne fallait pas oublier le passage à l'heure d'été. Si vous écoutez souvent le Virgin Tonic, alors vous avez entendu Camille vous le dire et vous le répéter. Aux infos, on nous l'a rappelé. Même sur internet...! Et le plus beau, c'est que nos téléphones y passent tous seuls maintenant. Mais visiblement, en Picardie, un conducteur de train a tout simplement oublié qu'on avait avancé nos montres (ou presque)... Résultat, son train est parti en retard.

Inopinee? Malade ou coincé ds 1 train? — SNCFVamtuer???? (@SNCFvamtuer) 26 mars 2018

Pour plus de précision, c'est l'horloge du local qui est restée à l'heure d'hiver. — TER PICARDIE (@picardie_ter) 26 mars 2018

Ainsi, lundi matin, le train chargé de relier Laon à Amien est parti avec près de 50 minutes de retard. « Il y aura +50minutes minimum pour le train 848636 (LaonSNCF. Avant d’ajouter quelques minutes plus tard : « Le passage à l'heure d'été a été oublié par le conducteur. Veuillez nous en excuser », a expliqué la SNCF à ses voyageurs - qui, évidemment, ne se sont pas privés sur Twitter :

Alors là celle là je l'encadre ! ???????? — LC (@lc_lol) 26 mars 2018

Ce n'est pas première fois que les horloges (ou la technologie) trahit les usagers. Pour preuve, des milliers d'Australiens sont arrivés en retard la semaine dernière... à cause de leur réveil !

Et comme toujours, vous pouvez retrouver le Warm-Up tous les matins dès 5h avec Robin (et bien sûr, il y a les podcasts !)