Le Warm Up du Virgin Tonic : Quand Batman s'incruste sur un radar !

Direction le Gers ! Il n'y a pas si longtemps, le Virgin Tonic vous a listé les rond-points les plus moches de France (parce que oui, c'est important). Mais cette fois, le Warm Up (à retrouver tous les matins de 5 à 6 heures avec Robin) vous parle de radar. On vous l'accorde, les radars, ce n'est pas non plus ce que l'on préfère. Mais quand l'un d'eux se met aux couleurs de Batman, on aurait presque envie de passer dans le Gers pour le voir de nos propres yeux.

Vous vous en doutez, ce ne sont pas les administrations qui sont à l'origine de ce léger changement. Le radar a, certes, été vandalisé mais cette fois, autant être honnête : ça nous a fait légèrement rire. Bien qu'un autre radar ait été (lui aussi) vandalisé dans le même département dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier, les gendarme du Gers affirment que "les actes de vandalisme sur les radars ne seraient pas en augmentation dans le département", rapporte la Dépêche.

Evidemment, ne faîtes pas de même ! Pour rappel, un acte de vandalisme comme celui-ci peut valoir jusqu'à 45 000 € d'amende et trois ans de prison. Ah oui, c'est tout de suite moins drôle !