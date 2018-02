Le Warm Up du Virgin Tonic : Ils commandent 1.500 oeufs pour les J.O et... en reçoivent dix fois plus !

Quand on part à l'étranger, on a toujours peur du barrage de la langue (clairement, on a tous déjà vécu ce moment gênant, celui où l'on cherche nos mots au moment de s'exprimer). Eh bien, à Pyeongchang, la délégation norvégienne a eu quelques petits soucis de tradution : alors qu'elle avait commandé près de 1.500 oeufs, cette dernière s'est retrouvée avec... 15.000 produits. En fait, tout est parti de Google Traduction : les cuisiniers norvégiens ont voulu passer commande à une entreprise sud-coréenne. Et pour être sûrs de se faire comprendre, ils sont passés par le célèbre traducteur.

Résultat, 15.000 oeufs sont arrivés à la place des 1.500 prévus. « C’est un malentendu, pas un souhait de notre part », a expliqué Topre Ovrebo à AfterPosten. « Les athlètes vont peut-être les manger à moins que ceux qui nous les ont fournis ne les reprennent. De toute façon, ce n'est pas un gros problème. », poursuit-il.

De son côté, le chef Ståle Johansen s'est amusé de la situation : « Nous avons reçu un camion rempli d’œufs. Nous étions assez surpris quand ils sont entrés en les transportant : ça ne se terminait pas, c'était incroyable ». Au moins, les sportifs novégiens ne manqueront pas de protéines !