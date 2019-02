Le Warm Up du Virgin Tonic : Post Malone, Drake... et si le rap était devenu la BO des couples ?

Quand il s'agit d'amour, en France, on a quelques chansons culte : entre l'hymne à l'amour d'Edith Piaf ou encore Ne Me Quitte Pas de jacques Brel, ce n'est pas franchement joyeux. Et surtout, c'est old school. Mais alors, qu'écoutent les jeunes couple ? Justement, Deezer s'est posé la question. Résultat, on a la playlist des amoureux lors de la Saint Valentin 2018. Au programme, Camila Cabello mais aussi Post Malone, Drake et Ed Sheeran.

01. Camila Cabello - Havana

02. Rockstar -Post Malone, 21 Savage

03. Shape of You - Ed Sheeran

04. Désaccordé - Vald

05. Echame La Culpa -Luis Fonsi, Demi Lovato

06. Drake - God's Plan

07. Bum Bum Tam Tam (remix)Mc Fioti, Future, J Balvin, Steffon Don, Juan Magan

08. Wolves -Selena Gomez, Marshmello

09. Perfect - Ed Sheeran

10. Dusk Till Dawn - Zayn, Sia

Exit Adele et Sam Smith (rois de la pop mais aussi de la chanson triste), bonjour Post Malone, Drake ou encore Vald ! Evidemment, le grand Ed Sheeran est bien et bien présent dans le top avec Shape of You ou le magnifique Perfect.

Et vous, quelle sera votre chanson de la Saint Valentin ?