Le Warm Up du Virgin Tonic : En pleine nuit, il croise une horde de sangliers en plein Marseille (VIDEO)

Il y a quelques jours, cet automobiliste ne s'attendait pas à croiser des sangliers en pleine rue, à Marseille. Alors qu'il roulait dans le neuvième arrondissement, Rémy (l'automobiliste), est tombé sur trois sangliers (d'un assez gros gabarit, d'ailleurs). Tous trois marchaient sur le trottoir et évidemment, c'est une scène si insolite qu'elle a été filmée (avant d'être publiée sur le compte facebook de Rémy Spatola).

Bien sûr, c'est un évènement rare. Croiser des sangliers, c'est une chose qui arrive fréquemment à la campagne, pas dans les grandes villes ! Mais avec le froid et la neige qui se sont abattus sur le sud du pays ces derniers jours, ce n'est pas si étonnant. Les sangliers sortent et partent à la recherche de nourriture ! Mais surtout, c'est la présence du parc national des Calanques, situé à proximié du quartier, qui pourrait expliquer cette virée nocturne. Alors si vous passez par Luminy un de ces jours, faîtes attention !

Et n'oubliez pas, retrouvez Robin tous les matins dès 5 heures dans le Warm Up du Virgin Tonic ! Et si vous manquez ne serait-ce qu'une émission, sachez qu'il y a les podcasts !