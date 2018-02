Le Warm Up du Virgin Tonic : Célibataires, un supermarché a la solution pour sauver votre Saint Valentin !

Souriez, c'est la Saint Valentin ! Si vous êtes célibataire, alors vous avez probablement envie de jouer aux fléchettes avec la photo de votre ex, d'envoyer Cupidon se faire voir et surtout, de disparaître de la surface de la Terre pour 24h. Parce que oui, le plus souvent, on se lamente d'être seul(e) le jour de la Saint Valentin. La bonne nouvelle c'est qu'à Lille, un supermaché a mis en place un système de paniers spécial pour le 14 février : Si vous cherchez l'âme soeur, prenez-en un de couleur verte !

Ce fameux supermarché, vous pouvez le trouver rue de Gambetta, à Lille. L'idée est, évidemment, d'aider les célibataires à faire des rencontres : "J'avais entendu dire que le supermarché était l'un des dix lieux où les Français rencontrent le plus l'amour", a expliqué le gérant du magasin à France Bleue. "Donc quand j'ai commencé dans la grande distribution, je me suis dis qu'il y avait quelque chose de marrant à faire". Et il n'a pas eu tort ! Ce qui était, à la base, une simple idée à fini en véritable opération soutenue par la direction. Alors si vous vivez à Lille et que vous cherchez l'âme soeur, c'est le moment de faire votre liste de courses !