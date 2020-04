Le Warm Up de Robin : Arrêtez-tout, on a le Top des Pires Coiffures pendant le confinement !

Le confinement nous ait tombé dessus sans crier gare nous imposant un long (très long) moment sans voir nos coiffeurs. Alors que certains ont carrément décidé de se raser le crâne au deuxième jour de confinement, d'autres ont laissé pousser le cheveux qui, inévitablement, ont finir par imposer leur loi. D'autres encore, ont demandé des coupes (pas toujours réussies) à leur père. On ne va pas se mentir, aller chez le coiffeur, c'est ce qui nous manque le plus. Et justement, le salon d'Elie à Larré (56) a listé son palmarès des pires coiffures. De quoi se rassurer un peu !

Les pires coiffures de confinement

Elie Renou a lancé le concours sur sa page Facebook : "Au total, j'ai dû recevoir près de cinquante photos. C'est venu du bourg, de Bretagne, de Paris mais aussi du Canada et de Suisse ! Dans le salon l'ambiance est familiale, j'ai lancé ce concours pour rire au départ. Je n'en reviens pas de cette participation", explique t-elle à France 3. Pour dresser le palmarès, Elie a fait les choses dans les règles : ainsi, les commerçants de la commune se sont réunis (via un groupe Facebook) pour désigner les vainqueurs : un chez les femmes, un chez les hommes.

"J'ai déjà près de 80 personnes sur liste d'attente. J'ai prévu d'engager une personne supplémentaire pour faire face . Nous serons trois au salon pour répondre au mieux aux demandes, en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Je vais proposer des horaires décalés entre 7h30 et 19h30 non stop", confie la coiffeuse... il n'y a pas à dire, on a tous hâte de retrouver nos coiffeurs !