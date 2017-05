Si vous aimez la cuisine ET le Virgin Tonic, alors ce cadeau devrait vous plaire. Pour vous remercier de votre fidélité, l'équipe a eu l'idée d'organiser une soirée unique. Parce que vous avez fait du Virgin Tonic le troisième morning de France, Camille a voulu marquer le coup. Tenez-vous bien, l'équipe vous paie vos séjours à Paris afin que vous puissiez participer à cette soirée unique à l'Acajou- organisée avec l'aide de Sojasun. Comment participer ? C'est simple, il vous suffit de composer le 39 16 !

On va vous offrir les deux dernières invitations pour dîner avec l'équipe chez @jeanimbert grâce à @SojasunFR !! #VirginTonic pic.twitter.com/gzfNjZLszQ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 5 mai 2017

Pour rappel, L'acajou est l'un des restaurants les plus reconnus de la capitale. Jean Imbert y a reçu Jennifer Lawrence, Pharrell Williams, Beyoncé et Jay Z - rien que ça. En ce qui concerne le menu, sachez que l'improvisation sera à l'honneur ! Laure et Camille devraient mettre la main à la pâte et rien que pour ça, il faut venir. Rendez-vous le vendredi 12 mai, donc !