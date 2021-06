Le 23 août 2021, retenez bien cette date ! A la rentrée prochaine, Manu Payet et ses Payettes (Nico, Ginger, Clément et Mélanie) seront là pour égayer vos matinées ! Après une saison rythmée par la pandémie (mais indéniablement drôle), toute l'équipe vous donnera rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de folie. Au programme, des rires, de la bonne humeur et une bonne dose de joie.

Mais puisqu'une vidéo vaut mieux qu'un long discours, on vous laisse voir (ou revoir), l'annonce faites par Manu Payet ce matin !

En attendant cette nouvelle saison 2021/22, le Virgin Tonic vous donne rendez-vous tous les matins, dès 7h !