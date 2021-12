Le Virgin Tonic à l'île de La Réunion : Découvrez toutes les activités réalisées par Manu Payet et son équipe !

C'est un événement exceptionnel pour Virgin Radio ! Du 13 au 17 décembre, Manu Payet, animateur phare du Virgin Tonic et originaire de La Réunion, a décidé de délocaliser son émission sur l'île intense. Une semaine qui se déroulera donc à cheval entre La Réunion et la métropole avec un dispositif spécial à l'antenne pour faire découvrir aux auditeurs cet endroit merveilleux sous toutes ses facettes. Un événement exceptionnel qui n'aurait pas été possible sans l'appui de l'Île de La Réunion Tourisme, de Corsair, et en collaboration avec les équipes Native d'Havas Media et de Lagardère Publicité News.

Durant cinq jours, Manu Payet et son équipe animent, en direct depuis La Réunion, une version spéciale de la matinale de Virgin Radio ! Ils prendront notamment part à des directs inédits et joueront les guides touristiques sur les comptes des réseaux sociaux de l’émission. Ainsi, chaque jour, les internautes pourront découvrir une spécialité, une activité ou un lieu incontournable de l’île. Suivez le guide !

Pour bien débuter la semaine, Ginger a eu l'immense plaisir de faire du canoë kayak dans l'océan. Mais pas n'importe lequel. Parée de son plus beau maillot de bain, notre journaliste a eu la chance d'embarquer sur un canoë totalement transparent. Oui, oui, vous avez bien compris ! Une activité absolument exceptionnelle qui a permis à notre Ginger nationale de voir tout ce qui se passait en dessous d'elle lors de sa virée sur l'eau ! "C'est juste incroyable ! C'est trop bien" s'extasie la jeune femme lors de sa virée aux côtés de Nicolas, en charge de cette activité mémorable !

Pour leur deuxième jour sur l'île intense, c'est au tour de Nico de réaliser une activité hors du commun ! C'est donc vêtu d'une combinaison et entouré de tortues de mer que le chroniqueur s'est rendu dans un centre spécialisé pour réaliser une baignade avec ces animaux majestueux. Paré de son masque, tuba et de palmes, notre Nico du bureau en a presque oublié son côté ronchon (pour quelques heures) et s'est offert un vrai moment de bonheur ! On vous laisse rêver avec nous !