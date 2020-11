Le trio Leonie s'éclate dans le clip de Comme ça (VIDEO)

C'est l'histoire de trois surfeurs devenus chanteurs et musiciens qui tentent de présenter une idée de clip mettant en scène un van, un surf et un soleil couchant. La référence vous parle ? C'est normal, il y a quelques mois, Leonie dévoilait le clip de Plage, dont le résultat disponible sur YouTube se rapproche fortement de cette nouvelle initiative. Seulement voilà, ça ne passe plus auprès de la hiérarchie ! Suite au refus catégorique de leur label de se lancer dans cette répétition, un savant fou les transforme en robots. Oui, vous avez bien compris. Une excellente nouvelle pour leurs équipes puisque Fred, Marc et Alban vont enfin suivre tous les conseils à la lettre. Une parodie hilarante dans laquelle ces derniers n'ont pas peur de donner de leur personne.

Dans ce clip frais et totalement décalé, on découvre les trois jeunes artistes du groupe Leonie dans un univers totalement inattendu. Extrait de leur prochain album à venir en 2021, Comme ça est un titre enjoué et entêtant qui fait du bien au moral. Autrement dit, tout ce dont on a besoin en cette période morose de crise sanitaire. Après le joli succès de Voulez-vous, propulsé il y a quelques mois sur les ondes de Virgin Radio, serait-on face au nouveau tube de ces trois jeunes artistes bourrés de talent ? Rien ne nous étonnerait moins...