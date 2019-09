Le trio Bon Entendeur nous convie à son Entrevue Séduction pour le #Virgin Friday

Le groupe de musique électronique célèbre pour ses mixtapes auxquelles il ajoute des discours de personnalités francophones viendra chez vous à travers une tournée dans toute la France. Couronnés de succès grâce à un univers et des sons originaux, Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La preuve, alors qu'ils cumulent déjà plus de 35 millions de vues sur leur chaîne YouTube, les trois jeunes artistes continuent de sortir des titres. Il y a 7 mois, c'est leur morceau Entrevue Séduction avec la voix du célèbre Pierre Niney qui faisait le buzz. Visionné plus de 150 000 fois, le son a été choisi pour être notre #VirginFriday de la semaine. Un coup de coeur de la réaction que nous espérons bien vous faire partager !

Même si vous l'avez déjà forcément entendu lors de nos concerts ou à la radio, on vous laisse profiter encore et encore de ce son entêtant et on vous invite à l'écouter tout au long de la journée sur les ondes de Virgin Radio. Bien à vous !