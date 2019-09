Le tribunal a tranché, Maurice le coq a le droit de chanter !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, le Virgin Tonic vous parlait de Maurice. Maurice, c'est le coq qui chantait (visiblement) trop fort sur l'île d'Oléron. Résultat, l'affaire avait fini au tribunal. Mais bonne nouvelle, Maurice a remporté son procès ! "Le tribunal de Rochefort a débouté de leur plainte les voisins de la propriétaire du coq Maurice qui l’avait attaquée pour nuisances sonores", explique ainsi le 20 minutes. Le petit bonus ? Les plaignants devront même lui verser 1000 euros de dommages et intérêts.

Maurice le coq a le droit de chanter !

« Je vais pouvoir garder Maurice à la maison, je suis soulagée et très contente, on a gagné ! », a confié Corinne Fesseau (la propriétaire du coq) au média. "C’est une victoire pour la ruralité et l’association [Sauver Maurice le coq Oléronnais] qui m’a beaucoup soutenue va rester active pour défendre les autres", poursuit-elle.

Dans un monde où la ville domine, il ne faut pas oublier tout ce qui fait le charme des petits villages comme les sons de cloches mais aussi les coq comme Maurice !