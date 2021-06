Le tournage du long-métrage Downton Abbey 2 vient de débuter !

Rappelez-vous, en janvier dernier, on vous confirmait la bonne nouvelle du retour de Downton Abbey au cinéma ! Après l'énorme succès du premier film et ses 192 millions de dollars de recette au box-office, la série historique devrait faire un nouveau retour remarqué au mois de décembre 2021. En effet, alors que le programme s'était arrêté il y a six ans après seulement six saisons, son créateur Julian Fellowes avait décidé d'amener la famille Crawley sur grand écran. Un pari risqué mais qui a largement payé puisque le public s'est littéralement rué dans les salles obscures pour suivre les aventures de cette riche famille issue de l'aristocratie.

Probablement retardé par les restrictions sanitaires, le tournage de Downton Abbey 2 vient enfin de commencer ! Ces derniers jours, Focus Features a publié un tweet dans lequel on voit un cliché sur lequel figure des informations sur une scène du nouveau long-métrage. En arrière plan, on peut apercevoir quelques acteurs, dont Joseph Molesley (Kevin Doyle) et Thomas Barrow (Rob James-Collier), en tenue d'époque et attablés autour d'une table en bois, probablement celle de la salle à manger des domestiques. Un petit avant-goût de ce qui nous attend pour cette fin d'année. A noter également que Nathalie Baye fera partie du casting de ce nouveau projet. L'actrice française y interprétera une amie de Violet Crawley, la célèbre grand-mère de la série.