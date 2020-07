Le tournage de Sex Education reprendra en août prochain

Il y a quelques mois, en raison de la crise du coronavirus, le tournage de la troisième saison de Sex Education au Royaume-Uni avait été forcé de s'arrêter. Un véritable crève-coeur pour les amateurs du programme qui devront attendre plus longtemps la suite des aventures de leurs personnages favoris. Seulement voilà, il semblerait que la vie reprenne peu à peu son cours et que la production de la série diffusée sur Netflix soit sur le point de redémarrer. En effet, si l'on en croit les dires du média Deadline, le tournage de la troisième partie de Sex Education devrait continuer au mois d'août prochain. Hip hip hip hourra !

Interviewé sur le sujet, Wayne Garvie, président de Sony Pictures Television, a affirmé que les acteurs avaient dores et déjà noté le retour aux studios dans leur agenda et que les équipes se mettaient peu à peu en place pour commencer le tournage dans le respect des mesures d'hygiène imposées par le gouvernement. Très dépendant de la météo et initialement prévu pour mai dernier, le programme Netflix ne peut visiblement pas être tourné plus tard que le mois d'août. Une bonne nouvelle pour nous puisque cette reprise devrait nous permettre de pouvoir découvrir la troisième saison de Sex Education beaucoup plus tôt que prévu.