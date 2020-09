Le tournage de la saison 3 de YOU devrait reprendre cet automne !

La crise du coronavirus aura interrompu les tournage de la quasi totalité des programmes à travers le monde ! Parmi les séries phares de Netflix, YOU n'avait malheureusement pas pu échapper à ce "léger" contre-temps. Toutefois, alors que les studios reprennent peu à peu du poil de la bête, il semblerait que le show de Penn Badgley soit également sur le point de débuter le tournage de la saison 3. En effet, selon le blogueur Daniel Ritchman, la production devrait reprendre dès le mois de novembre prochain. Un retour qui devrait se faire dans le strict respect des règles sanitaires et sous réserve que la COVID-19 ne ressurgisse pas dans les mois à venir. Avec une fin de tournage prévue, normalement, pour avril 2021, la diffusion devrait donc pouvoir être envisagée pour la fin 2021. On croise les doigts.

Pour rappel, la saison 2 de la série à succès avait été révélée en janvier dernier. Elle trace la nouvelle vie du personnage principal à Los Angeles où il se découvre de nouvelles cibles. Et même si certaines critiques n'ont pas été tendres avec le programme du géant américain, les fans continuent de suivre les aventures de ce anti-héros. Une sorte de plaisir coupable qui s'avère finalement assez addictif. Serez-vous devant votre écran pour la troisième partie ? Nous oui !