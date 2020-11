Le tournage de la saison 3 de YOU a commencé !

Ces dernières années, Netflix nous aura littéralement envahi de productions ! Parmi les plus célèbres, YOU figure dans le Top 5 des séries les plus regardées sur la plateforme de vidéos à la demande avec pas moins de 54 millions de spectateurs sur la deuxième partie du show. Un véritable exploit qui pourrait bel et bien se répéter lors de la diffusion prochaine de la saison 3. Mais pour cela, il faudrait déjà que la crise sanitaire qui touche actuellement la population mondiale le permette. C'est notamment pour cela que le géant américain vient de publier un cliché de Penn Badgley (alias Joe Goldberg) muni d'un masque avec quelques mots précisant que la production venait tout juste de reprendre. "Nous vous recommandons de rester à au moins 1,80 mètre de Joe Goldberg en tout temps. La saison 3 de You est de retour en production" peut-on lire avec humour.

Allez, on t'offre cette petite image en bonus. pic.twitter.com/QhW4KPNoCQ — Netflix France (@NetflixFR) November 2, 2020

Une nouvelle qui devrait ravir les fans de la série mettant en scène le célèbre serial killer ! Pas d'emballement tout de même puisque le programme à succès ne devrait pas être diffusé avant la fin de l'année 2021. Pour le moment, on sait uniquement que Joe et Love viennent de s'installer dans la banlieue de Los Angeles en attendant l'arrivée de leur nouveau-né. Néanmoins, il semblerait que le jeune homme se soit rapidement épris de sa voisine. Quant à savoir si l'intrigue tournera autour de cette dernière, il faudra s'armer d'encore un peu de patience...