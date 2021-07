Le tournage de la Chronique des Bridgerton stoppé à cause de la COVID-19 !

Lors de sa sortie il y a quelques mois, La Chronique des Bridgerton marquait les grands débuts de Shonda Rhimes sur la plateforme de vidéos à la demande. Et quels débuts ! Critiquée par certains et adorée par d'autres, la série nous transportait au beau milieu de l'aristocratie londonienne du XIXe siècle, plus connue sous le nom de l'époque Régence. On y découvrait les aventures de Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante et riche famille, qui fait ses débuts dans la bonne société afin d'y trouver, le plus rapidement possible, un mari riche et à son goût. Malheureusement pour elle (et heureusement pour nous), ses recherches vont s'avérer beaucoup plus compliquées que ce qu'elle ne pensait… Une saison riche en émotions qui a séduit des millions de spectateurs à travers le monde !

Alors que la plateforme de vidéos à la demande est déjà sur le pont pour nous offrir une deuxième saison le plus rapidement possible, une information totalement dingue vient d'être dévoilée. En effet, comme le confirme le média Deadline, deux membres de l'équipe auraient été testés positif à la COVID-19 en moins de deux semaines. Résultat ? Les équipes de Shondaland, en charge du tournage qui se déroule à Londres depuis plusieurs mois, ont aussitôt décidé d'interrompre le travail des employés présents sur place. Et ce "pour une durée indéterminée". Une mesure de précaution qui devrait ainsi retarder la sortie du deuxième volet de la série la plus en vogue de ces derniers mois. Le média américain ne précise d'ailleurs pas si le virus a touché l'un des acteurs de la série ou une personne de l'équipe technique.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait être diffusée en 2022, sur Netflix. On a bien dit devrait.